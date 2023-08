Energie Scholz im Windpark - Gefordert ist „Mut auf allen Ebenen“

Ullrich rief noch einmal in Erinnerung, dass die Region jahrzehntelang „große Opfer“ gebracht habe. „Nicht nur die Landschaft wurde verändert, sondern auch ein Stück Heimat wurde zerstört, Dörfer wurden abgebaggert, soziale Strukturen wurden zerschlagen und sind zum Teil bis heute nicht in der Qualität wieder entstanden“, sagte er. „Das sitzt tief bei vielen Menschen.“ Jetzt dürften diese Menschen nicht erneut in große Unsicherheit gestürzt werden.