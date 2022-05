Regierungskonsultationen : Scholz: Indien „zentraler Partner für Deutschland in Asien“

Scholz: Indien „zentraler Partner für Deutschland in Asien“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r) hat Indiens Premierminister Narendra Modi zu gemeinsamen Regierungskonsultationen in Berlin empfangen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Erst die Reise nach Japan, jetzt Regierungskonsultationen mit Indien. Und China? Der Bundeskanzler wählt einen neuen Kurs und räumt dem wichtigsten Handelspartner nicht mehr absolute Priorität ein.

Deutschland und Indien wollen bei Klimaschutz, Migration und der Stärkung der Demokratie enger zusammenarbeiten. Bundeskanzler Olaf Scholz und der indische Ministerpräsident Narendra Modi unterzeichneten am Montag bei den deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Berlin insgesamt 14 Vereinbarungen für eine stärkere Kooperation.

Der Kanzler lud Modi auch zum G7-Gipfel im Juni auf Schloss Elmau in Bayern ein. „Indien ist ein zentraler Partner für Deutschland in Asien - wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und klimapolitisch“, sagte Scholz. „Wir stehen bereit, die enge Zusammenarbeit mit Indien zu globalen Fragen fortzusetzen und - darauf kommt es an - auch auszuweiten.“