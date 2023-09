UN-Vollversammlung Scholz mit Ehefrau zu den UN nach New York aufgebrochen

Ernst wird in New York mehrere Termine gemeinsam mit Scholz wahrnehmen. So werden die beiden zusammen an einem Festakt zur 50-jährigen UN-Mitgliedschaft Deutschlands, einem Empfang auf Einladung des US-Präsidenten Joe Biden und dessen Frau Jill Biden sowie an der Preisverleihung am Mittwoch teilnehmen. Ernst ist zudem zu einem Empfang Jill Bidens für die mitgereisten Partner und Partnerinnen der Staats- und Regierungschefs eingeladen.