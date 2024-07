Kanzler-Pressekonferenz Scholz schließt Abgang à la Biden aus

Die Sommer-Pk war einer der letzten Termine des Kanzlers vor dem Sommer-Urlaub. Am Freitag geht es noch zur Eröffnung der Olympischen Spiele nach Paris, dann sind auch für ihn Ferien, in denen er erstmal für zwei Wochen mit seiner Frau Britta Ernst ins „befreundete europäische Ausland“ will. „Ich freue mich darauf, dass Ruhe herrscht“, sagte er kürzlich in einem ARD-Interview zu seinen Erwartungen an den Urlaub. Das könnte ein frommer Wunsch bleiben. Am kommenden Dienstag, Tag vier des Urlaubs von Olaf Scholz und seiner Frau, urteilt das Bundesverfassungsgericht über das umstrittene neue Wahlrecht, das die Ampel vergangenes Jahr beschlossen hat. Sollte es gekippt werden, könnte es mit der Ruhe schon dann wieder vorbei sein.