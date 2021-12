Bundeskanzler : Scholz stellt Regierungsprogramm im Bundestag vor

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seinem Antrittsbesuch in Polen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Vor einer Woche haben sie ihm noch gratuliert und applaudiert. Heute dürfte es mit den Höflichkeiten der Opposition gegenüber dem neuen Bundeskanzler und seiner Ampel-Regierung vorbei sein.

An seine erste Regierungserklärung schließt sich eine rund zweieinhalbstündige Aussprache an, in der der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) erstmals die Rolle des Oppositionsführers einnehmen wird. Mit der AfD und der Linken werden sich auch die anderen beiden Oppositionsparteien zur ersten Koalition von SPD, Grünen und SPD auf Bundesebene positionieren.