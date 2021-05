Nach Urteil in Karlsruhe : Scholz: Vorschlag für neues Klimagesetz kommende Woche

Nach Urteil in Karlsruhe

„Wenn wir nicht schnell handeln, verspielen wir unsere Zukunft“, sagte Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) in einem Interview. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Vizekanzler Scholz hat nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Nachbesserungen am deutschen Klimagesetz angekündigt. Wegen der Sommerpause des Bundestags drängt die Zeit.

Schulze will dabei offenbar auch den Umbau vor 2030 verstärkt vorantreiben. Der Zeitung sagte sie: „Mehr Generationengerechtigkeit erreichen wir, indem wir in den zwanziger Jahren deutlich mehr tun für den Klimaschutz und so die junge Generation für die Zeit danach entlasten.“