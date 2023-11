Nato-Generalsekretär in Berlin Scholz will Deutschlands Widerstandsfähigkeit stärken

So viel Nato-Strategie gab es selten in Berlin. „Gefecht der verbundenen Waffen“ ist die Verteidigungsstrategie des Bündnisses. Als Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz die Lage der Welt erörterte, war dieses Treffen eingebunden in ein Geflecht der verbundenen Termine: Parallel legte Verteidigungsminister Boris Pistorius bei der Bundeswehrtagung neue Verteidigungspolitische Richtlinien als überarbeitete Grundanforderungen für die deutschen Streitkräfte vor, trafen wichtige Nato-Militärs am Auswärtigen Amt ein, um eine erste internationale Konferenz zur besseren Cyberverteidigung des Westens zu starten, wie sie auch in den Richtlinien betont wird. Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereitete sich darauf vor, zusammen mit der ehemaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, den Kissinger-Preis an Stoltenberg zu verleihen und dabei auch wichtige sicherheitspolitische Grundpfeiler zu beschreiben.