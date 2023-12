Cop 23 Was sind die Ziele der Klimakonferenz in Dubai?

Was sind die größten Klimasünder? Der Klimawandel geht vor allem auf den Ausstoß an Kohlendioxid (CO 2 ) und andere Treibhausgasen zurück, die dafür sorgen, dass die Atmosphäre sich aufheizt, was die Gefahr von Dürren, gigantischen Waldbränden und Fluten begünstigt. CO 2 entsteht immer dann, wenn fossile Brennstoffe im Kraftwerk, Heizungskessel, in Motoren von Flugzeugen und Autos verbrannt werden. Der größte CO 2 -Emittent ist China mit einem Anteil von fast 30 Prozent an den globalen Emissionen. Es folgen die USA (13,9 Prozent), Indien (6,9 Prozent) und Russland (4,6 Prozent). Deutschland kommt mit einem Anteil von zwei Prozent auf Platz sechs. Pro Kopf sieht die Rangliste ganz anders aus: Hier belegen die Öl-Staaten Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien die ersten drei Plätze der Sünder-Liste. Die USA folgen erst auf Platz fünf, haben pro Kopf aber fast doppelt so hohe Emissionen wie China.