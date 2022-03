Bericht über geplantes Treffen mit Putin : Schröder auf Geheimmission in Moskau?

Analyse Berlin Versucht Gerhard Schröder, mit einem Husarenritt für den Frieden sein arg lädiertes Altkanzler-Image zu retten und seinen Duz-Freund Wladimir Putin zu Zugeständnissen im Ukraine-Krieg zu bewegen? Pikant: Weder das Kanzleramt noch die SPD-Spitze wissen von einem geplanten Treffen in Moskau.

Würde Schröder in Moskau tatsächlich substanzielle Fortschritte hinsichtlich einer Waffenruhe oder sicherer Korridore für ukrainische Flüchtlinge aus den von russischen Truppen umzingelten Großstädten erreichen, stünde der wegen seiner Putin-Nähe und Geschäfte mit russischen Energiekonzernen viel gescholtene Sozialdemokrat plötzlich wieder in einem besseren Licht. Bislang gibt es nur Indizien, wie die Geheimmission angebahnt worden und die Ukraine auf Schröder zugegangen sein könnte. So schlug der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, vergangene Woche vor, dass Schröder zwischen der Ukraine und Russland vermitteln solle. „Er ist einer der wenigen hier in Deutschland, die womöglich noch einen direkten Draht zu Herrn Putin haben. Es gibt keinen, der so etwas hat in Deutschland und den anderen europäischen Ländern.“ Schröders Ehefrau Soyeon Schröder-Kim schrieb dann am Samstag auf Instagram: „Ihr könnt sicher sein, was auch immer mein Mann tun kann, um zur Beendigung des Krieges beizutragen, wird er tun und zwar unabhängig von Ultimaten der SPD oder anderen Organisationen wie etwa dem DFB.“ In dem Eintrag erwähnte Schröder-Kim auch die Bitte Melnyks nach einer Vermittlung.