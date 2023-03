Ein Ex-Klimaaktivist im CDU-Bundesvorstand

Doch es gebe noch immer Luft nach oben, der Partei fehle es an Authentizität beim Thema Klimaschutz. Die parteinahe Klimaunion müsse noch präsenter werden. „Der Klimaschutz ist seit jeher Teil der konservativen DNA. Zu häufig haben konservative Parteien aber die Erwartungen enttäuscht“, sagt Röhrich. Klimaneutralität bis 2040, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, mehr Investitionen in Zukunftstechnologien – Röhrich will den Finger in die Wunde legen und auch im Bundesvorstand diese Themen platzieren. „Ich bin der Unwichtigste im Bundesvorstand, aber damit komme ich klar. Es geht mir um die Sache“, sagt der gläubige Protestant. Das C im Parteinamen nehme er ernst. Eine christliche Partei müsse Menschen in den Fokus rücken, nicht Konzerninteressen folgen. Den Grünen werde man sich allerdings nicht anbiedern. Denn: „Wir wollen Klimapolitik ohne Ideologie betreiben. Mit klaren Zielen, demokratischen Kompromissen und technologischer Offenheit“, so Röhrich. Den Emissionshandel müsse man stärken, mit einem höheren CO 2 -Preis den Markt arbeiten lassen.