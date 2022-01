Sachsen-Anhalt : Schüsse auf islamisches Kulturzentrum in Halle

Halle Luftgewehrkugeln treffen die Fassaden eines islamischen Kulturzentrums in Halle. Verletzt wird niemand, doch es ist nicht der erste Fall dieser Art.

Während des Mittagsgebets ist in Halle mit einem Luftgewehr auf ein islamisches Kulturzentrum geschossen worden. Bei dem Vorfall am Sonntag seien keine Menschen verletzt worden, teilte die Polizei später mit.

„Wir sind entsetzt über die Schüsse auf die Gläubigen“

Bereits vor einigen Jahren Schüsse auf Menschen

„Mehrfach ist heute (Mittagsgebet) erneut auf Gläubige (darunter Rollstuhlfahrer) unserer #Moschee in #Halle mit Luftgewehr geschossen worden“, schrieb der Zentralrat der Muslime in Deutschland via Twitter. Bei Muslimfeindlichkeit und Rassismus bleibe es nicht bei Worten. Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt verurteilte die Tat scharf. „Die #Radikalisierung und andauernde #RechteGewalt in diesem Bundesland sind eine Schande“, hieß es in einem Tweet des Rates vom Sonntag. „Angriffe wie heute müssen skandalisiert werden statt stillschweigend geduldet! Solidarität jetzt.“