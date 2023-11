Debatte um Schuldenbremse In der Ampel wird es ungemütlich

Eine Aussetzung würde vorübergehend wieder mehr Spielraum für staatliche Ausgaben schaffen, der durch das Karlsruher Urteil mit Blick auf sogenannte Schattenhaushalte in der Vergangenheit eingeschränkt wurde. Esken betonte, gleichzeitig würden die Aufgaben des Klimawandels, der Digitalisierung und des demografischen Wandels eine allgemeine Reform der Schuldenbremse „unausweichlich“ machen. Auch der frisch gewählte Bundesvorsitzende der Jusos, Philipp Türmer, will die Schuldenbremse kippen, nannte dies sein vorrangiges Ziel - und stellte die Ampel insgesamt infrage. Die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP müsse sich dadurch legitimieren, dass sie dazu in der Lage sei, die Herausforderungen dieser Zeit zu bewältigen. Keine Koalition sei ein Selbstzweck“, sagte der Juso-Chef.