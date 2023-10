Neue Debatte um Aussetzen der Schuldenregel SPD und Grüne drängen FDP bei Schuldenbremse in die Defensive

SPD-Chefin Esken nannte explizit den Krieg in der Ukraine und den Nahostkonflikt Krisenbewältigung auf Kosten der sozialen Infrastruktur, der Demokratieförderung oder der Integration sei mit der SPD nicht zu machen, betonte Esken. Die Schuldenbremse sei „in ihrer aktuellen Ausgestaltung“ nicht dazu geeignet, „den Nachholbedarf bei den Investitionen in eine moderne Infrastruktur zu bewältigen“, argumentierte die Sozialdemokratin. „Viel zu lange haben wir von der Substanz gelebt. Wenn sich die Schuldenbremse als Investitions- und als Innovationsbremse herausstellt, dann müssen wir diese Regelung kippen.“ Zuvor hatte sich Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) ähnich geäußert. Allerdings will Habeck die Schuldenbremse erst in der kommenden Legislaturperiode reformieren und sich in dieser Periode an die Abmachung mit der FDP halten.