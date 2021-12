Corona-Pandemie : Schulze: Deutschland will 75 Millionen Impfdosen spenden

Schulze: Deutschland will 75 Millionen Impfdosen spenden

Die Bundesregierung will 75 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden. Foto: Oliver Dietze/dpa

Berlin Die Auswirkungen der Corona-Pandemie in ärmeren Ländern seien „wirklich brutal“, sagt Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Deswegen will die Regierung Millionen Ipfdosen zur Verfügung stellen.

Die neue Bundesregierung will im nächsten Jahr mindestens 75 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden, ohne dabei die eigene Impfkampagne einzuschränken.

Sie stimme mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) überein, dass dies nicht zur Lasten der impfwilligen Bürger in Deutschland gehe, sagte Schulze. „Wir sind uns einig, dass wir beides hinbekommen werden: Die Versorgung der eigenen Bevölkerung und die der ärmeren Staaten.“ Die Auswirkungen der Pandemie in diesen Ländern seien „wirklich brutal“: Auch Infektionen wie Malaria und Tuberkulose oder Hunger und Armut würden extrem zunehmen. „Die Gewalt gegen Frauen wächst, es gibt mehr Menschenrechtsverletzungen. Es ist dramatisch, was wir gerade erleben.“