Demonstrationen Schweigende Mehrheit wird laut: Protestwelle gegen rechts

Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Konkret soll die Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte nach Afrika besprochen worden sein. Das erinnert auf beklemmende Weise an den Plan der Nazis, die europäischen Juden nach Madagaskar zu verschleppen. „Das setzt in der deutschen Seele Urängste frei“, sagt Hoyer. „Das rüttelt auf. Und so erkläre ich mir den großen Zulauf zu den Demonstrationen.“