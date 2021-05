Vereinsverbot und Razzien : Seehofer verbietet Unterstützervereine der islamistischen Hisbollah

Anhänger der Hisbollah schwenken palästinensische Fahnen bei einer Protestkundgebung in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Foto: dpa/Marwan Naamani

Exklusiv Berlin Innenminister Horst Seehofer hat drei Vereine verboten, die als Unterstützer der islamistischen Terrormiliz Hisbollah in Deutschland gelten. Seit Mittwochmorgen finden in sieben Bundesländern Razzien statt, auch in NRW. Die Vereinsverbote fallen zeitlich mit der anhaltenden Gewalt im Nahen Osten zusammen.

Von Jana Wolf

Mit dem Verbot dreier Vereine geht das Bundesinnenministerium gegen Unterstützer der islamistischen Terrororganisation Hisbollah in Deutschland vor. Dazu finden seit dem frühen Mittwochmorgen Razzien in insgesamt sieben Bundesländern statt, darunter auch Nordrhein-Westfalen. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mitteilte, werden die Vereine „Deutsche Libanesische Familie“, „Menschen für Menschen“ und „Gib Frieden“ verboten. Dabei handelt es sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums (BMI) um Ersatzorganisationen des bereits 2014 verbotenen Vereines „Waisenkinderprojekt Libanon“ (WKP), der später in „Farben für Waisenkinder“ umbenannt wurde. Die offiziell bereits am vergangenen Samstag verbotenen Vereine sollen die „verfassungswidrigen Bestrebungen“ des WKP demnach weiter verfolgt haben. Dies ergibt sich laut BMI sowohl aus den Aktivitäten als auch aus den internen Zielsetzungen der Organisationen.

Seit dem frühen Mittwochmorgen finden in Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein dazu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen statt.

Anders als der Name der Vereine vermuten lässt, verfolgen „Deutsche Libanesische Familie“, „Menschen für Menschen“ und „Gib Frieden“ keine wohltätigen Zwecke. Deren primäres Ziel ist laut BMI die Akquise von Spendengeldern und Vermittlung von Patenschaften zugunsten der „Shahid Stiftung“ der Hisbollah (auch „Hizb Allah“). Sie würden damit fortführen, was bereits das WKP bis 2014 verfolgt habe. Zur Begründung erläutert das BMI, dass die Vereine in engem zeitlichen Zusammenhang zum Verbot des WKP gegründet worden seien, personelle Verflechtungen mit dem WKP aufweisen und auch funktionell an die Stelle des verbotenen Vereins treten würden. „Die aktuellen sowie ehemaligen Führungspersonen sowie die maßgeblichen Akteure im Umfeld der Vereine, waren bereits mehrheitlich bei WKP aktiv und / oder sind über Betätigungen in ,Hizb Allah’-nahen Vereinen bekannt“, teilte das BMI weiter mit.

Das WKP war demnach ein bundesweit tätiger Spendensammelverein, gegründet 1997. Seinen Sitz hatte er in Essen und unterhielt Zweigstellen in Berlin, Göttingen und Hannover. Die Organisation habe das Ziel verfolgt, Waisenkinder der Hinterbliebenen von Hisbollah-Kämpfern zu unterstützen. Von 2007 bis Ende August 2013 habe das WKP über drei Millionen Euro an die „Shahid Stiftung“ der Hisbollah überwiesen. Damit habe der Verein „zweckgerichtet“ den Kampf der Terrororganisation gegen Israel unterstützt und gefördert, und damit gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoßen. Laut BMI erhöhe die Gewissheit, dass die Hinterbliebenen finanziell unterstützt werden, die Bereitschaft junger Hisbollah-Anhänger, sich aktiv am Kampf gegen Israel zu beteiligen. Die schiitisch-islamistische Milliz bestreitet das Existenzrecht Israels. Sie propagiert den bewaffneten, mit terroristischen Mitteln geführten Kampf gegen Israel.