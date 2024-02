Münchner Sicherheitskonferenz Selenskyj warnt vor Katastrophe

Wie in anderen Ländern gebe es auch in Deutschland „kritische Stimmen, die fragen: Sollten wir das Geld nicht für andere Zwecke ausgeben“, räumte der Kanzler an. Moskau befeuere solche Zweifel mit gezielten Desinformationskampagnen und Propaganda in den sozialen Medien. „Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir“, räumte Scholz ein. „Ich sage aber auch: Ohne Sicherheit ist alles andere nichts.“