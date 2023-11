Separatisten-Deal von Pedro Sanchez Brüssel hat massive Zweifel am Kurs Spaniens

Die Debatte haben Christdemokraten, Liberale und Rechtspopulisten gegen Sozialdemokraten, Grüne und Linke durchgesetzt. Die Verabredungen von Sanchez mit Separatistenführer Carles Puigdemont bezeichnete EVP-Chef Manfred Weber als „Anfang vom Ende der Rechtsstaatlichkeit und Zusammenbruch der Gewaltenteilung“. Grünen-Rechtsstaatsexperte Daniel Freund sagte unserer Redaktion zwar ebenfalls: „Natürlich muss die Unabhängigkeit der Gerichte in Spanien gewahrt bleiben, und es ist richtig, dass die EU-Kommission hier frühzeitig ein Auge drauf hat.“ Anderseits gibt es für ihn „europarechtlich grundsätzlich keine Bedenken an diesem Amnestiegesetz“. Für ihn liegt etwas anderes auf der Hand: „Die scharfen Attacken von Europas Konservativen zeigen, dass mit der Entwicklung in Spanien Europawahlkampf gemacht werden soll.“