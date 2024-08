Geheimdienst-Informationen Sicherheitsalarm auf Nato-Flugplatz in NRW

Ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete Polizeiwagen auf dem Gelände des Luftwaffenstützpunkts und in der direkten Umgebung. Auf elektronischen Displays und Tafeln an der Einfahrt zum Gelände wurde die Sicherheitsstufe C angezeigt: „Security Alert State C“. Fahrzeuge, die auf das Gelände fuhren, wurden kontrolliert, was aber sonst auch der Fall ist. Auch war Flugzeug-Lärm zu hören. Irgendwann trat auch noch das Ordnungsamt in Erscheinung.