Russischer Angriffskrieg in der Ukraine Sicherheitsexperten fordern deutsche Marschflugkörper für die Ukraine

Mit Blick auf Äußerungen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der es für möglich hält, dass die Ukraine bei einem Waffenstillstand die Kontrolle über gewisse von Russland besetzte Gebiete vorerst nicht wiedererlangen würde, sagte der Sicherheitsexperte: „Manche Vorschläge zu angeblich möglichen Friedensverhandlungen orientieren sich weniger an der realen Lage als an populistischen Spekulationen mit Blick auf das heimische Publikum“, so Nico Lange. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass Russland derzeit auch nur ansatzweise ein Interesse an einer Einigung hätte. „Im Gegenteil: Solche Vorschläge verleiten Putin nur dazu, sich noch mehr von der Ukraine nehmen zu wollen.“ Es gebe keinen Widerspruch zwischen militärischer Unterstützung und diplomatischen Offensiven, so Lange. „Diplomatische Erfolge wären nur zu erreichen, wenn man Russland mit Stärke begegnen kann“, betonte er.