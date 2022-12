Gesellschaft : Sicht auf Einwanderung und Integration verbessert

Berlin Wie bewerten Menschen in Deutschland das Zusammenleben im Land? Der sogenannte Integrationsklima-Index erreicht in diesem Jahr überraschend den höchsten Wert seit 2015.

Die Haltung zu Fragen rund um Einwanderung und Integration in Deutschland fällt positiver aus als in den vergangenen Jahren. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die der Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) am Mittwoch in Berlin vorstellte.