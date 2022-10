Europäischer Rat in Brüssel : Sieger und Verlierer des EU-Gipfels

Emmanuel Macron und Olaf Scholz beim bilateralen Vorgespräch zu Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. Foto: dpa/Olivier Hoslet

Meinung Es war ein Herbstgipfel mit besonderer Dynamik, den die Staats- und Regierungschefs am Freitag in Brüssel über die Bühne brachten. Nach fast einem Jahr im Amt zeichnete sich dabei immer deutlicher auch Auftreten und Einfluss des neuen Kanzlers in der EU ab.