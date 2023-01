Krawalle in der Silvesternacht : Angriffe auf Rettungskräfte: Hilft ein Böllerverbot?

Analyse Berlin Nicht überall ging es in der Silvesternacht friedlich zu. In Berlin etwa gab es schwere Angriffe auf Rettungskräfte, die selbst die Polizei überraschte. Die Debatte über ein Verbot von Feuerwerkskörpern und Böllern ist daher neu entbrannt.

Die Feuerwehr in Berlin hatte vorsorglich schon mal den „Ausnahmezustand Silvester“ ausgerufen, wie üblich allerdings. Doch am Neujahrsmorgen war man dann doch überrascht „von der Masse und der Intensität der Angriffe auf unsere Einsatzkräfte“, wie es hieß. In Stadtteilen wie Neukölln oder Kreuzberg wurden Bierkisten und Feuerlöscher auf Fahrzeuge geworfen, ein Rettungswagen dadurch schwer beschädigt, ein anderer sogar geplündert. Einsatzkräfte wurden beim Löschen mit Pyrotechnik beschossen; in Schöneberg wurden Passanten und selbst ein voll besetzter Bus mit Raketen attackiert. Die Politik debattiert nun die Konsequenzen. Könnte ein Feuerwerksverbot helfen?