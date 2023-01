Weitreichende Forderungen der Ukraine : Sind nach den Panzern die Kampfjets dran?

Ein F-35-Kampfjet der USA. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com/Lockheed Martin

Analyse Berlin Analyse Die Rufe nach Leopard-Kampfpanzern wurden erhört, die Ukraine bittet aber seit Monaten auch um Kampfjets. Erste westliche Länder zeigen sich offen. Droht nun die nächste Debatte, bei der Kanzler Scholz wie ein Getriebener wirken wird?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes

Nach monatelangem Abwägen und Verhandeln ist die Debatte um Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine von westlichen Verbündeten mit einem deutlichen Ja beantwortet worden – auch wenn mehrere Länder noch keine Angaben zum genauen Lieferumfang gemacht haben. Rechnet man die bisherigen Zusagen zusammen, dürften in einer ersten Runde knapp 100 Kampfpanzer unterschiedlicher westlicher Bauarten zusammenkommen. Das entspricht etwa einem Drittel dessen, was Militärexperten für notwendig erachten, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, der erwarteten russischen Frühlingsoffensive standzuhalten und besetzte Gebiete zurückzuerobern.

Kein Wunder also, dass die Ukraine im selben Moment, in dem sie das Ja zu begrenzten Kampfpanzerlieferungen begrüßt hat, alte Forderungen nach weiteren schweren Waffensystemen wiederholt hat: Kampfjets, Kriegsschiffe, Raketen. Denn, so argumentiert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Kampfpanzer allein würden nicht ausreichen für den Sieg gegen Russland.

So verständlich diese ukrainische Sicht auf den Krieg und damit die Forderung etwa nach Kampfjets sein mag, so klar stellte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kurz nach seinem Ja zu den Panzern gegen diese Bitten aus Kiew. Er erteilte einer Unterstützung mit Jets aus deutschen Beständen eine Absage. Auch diejenigen, die Scholz in schärfster Weise in der Panzerfrage kritisiert und ihm gar Versagen vorgeworfen hatten, bleiben nun zurückhaltend: Sowohl die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), als auch der Vorsitzende des Europaausschusses, Anton Hofreiter (Grüne), machen sich die Forderung nach Kampfflugzeugen nicht zu eigen. Sie argumentieren damit, dass die Kampfpanzer nun erstmal ordentlich eingesetzt und ihre Wirkung entfalten müssten.

Ist die Gefahr damit für Scholz gebannt, von seinen Kritikern in der Kampfjet-Debatte wieder als Getrieber dargestellt zu werden, der am Ende dann doch einlenken und mit Partnern abgestimmte Lieferungen organisieren wird? Das wird sich erst noch zeigen müssen. Denn die Debatte darüber, ob nach den Kampfpanzern nun die Kampfjets folgen sollten, ist bei den westlichen Verbündeten Deutschlands bereits voll da. So haben sich die USA, Frankreich, die Niederlande und die Slowakei grundsätzlich offen dafür gezeigt. Auch Polen würde nach einem entsprechenden Nato-Beschluss Kampfflugzeuge liefern. Und selbst in der SPD gilt wohl weiterhin, dass es zunächst keine roten Linien bezüglich konventioneller Waffensysteme gibt, solange der Kanzler sich abstimmt und Deutschland nicht zur Kriegspartei wird. Als Zögerer und Zauderer steht Scholz bislang jedoch nicht da. Denn die Zurückhaltung mit Blick auf Kampfjets ist auch in den genannten Staaten weiterhin groß – und in der SPD sowieso.

Das dürfte vor allem daran liegen, dass Experten vor einer neuen Art der Eskalation durch die Lieferung solcher Waffen im ukrainischen Krieg mit Russland warnen. Der Potsdamer Militärhistoriker Sönke Neitzel sagte dazu im ZDF: „Würden die Nato-Staaten Kampfflugzeuge liefern, könnten diese über der Ukraine nur in größerer Zahl operieren, wenn die russische Luftverteidigung ausgeschaltet wird, was wiederum massive Angriffe auf russisches Territorium erfordern würde – eine klare Eskalation, von der man nur abraten kann.“ Bisher bestünde dazu keine militärische Notwendigkeit. Andere Sicherheitsexperten wie Carlo Masala von der Bundeswehr-Uni in München bezeichneten die Unterstützung mit Jets hingegen als militärisch sinnvoll – der Streit der Fachleute ist auch ein Streit von Regierungsberatern, die noch zu keiner so einheitlichen Linie gefunden haben wie bei den Kampfpanzern.