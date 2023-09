Wahlen in der Slowakei Gelingt Putin der Einbruch in die EU-Ostflanke?

Für die EU-Kommission sind die Wahlen in der Slowakei an diesem Samstag eine Art Testfall für die Frage, wie verwundbar Wahlen in Europa durch die russische „Multi-Millionen-Waffe der Massenmanipulation“ ist. Tatsächlich verfängt die Erzählung Putins von der Unschuld Russlands und der Verantwortung der USA und der Ukraine für den Angriffskrieg in kaum einem anderen Land mehr als derzeit in der Slowakei. Die Anhänger von Putins Narrativ stellen nach jüngsten Erhebungen inzwischen mehr als die Hälfte der 4,5 Millionen Wahlberechtigten. Und selbst die vom Namen her sozialdemokratische Partei des aussichtsreichen Spitzenkandidaten Robert Fico punktet mit der Einschätzung „Krieg und Faschismus sind immer aus dem Westen gekommen, Freiheit und Frieden immer aus dem Osten“.