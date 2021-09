Poker um Posten beginnt : So könnte eine Ampel-Regierung aussehen

ddddd Foto: grafik

BERLIN SPD, Grüne und FDP loten die Möglichkeiten für eine Ampel-Regierung aus. Hinter den Kulissen geht es nicht nur um Inhalte, sondern auch um die Besetzung der Ministerien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tim Braune, Jan Drebes, Birgit Marschall, Gregor Mayntz und Holger Möhle

Noch ist in der Schwebe, wer nächster Kanzler wird. Vieles deutet auf Olaf Scholz, der Ende der Woche Gespräche mit FDP und Grünen über inhaltliche Schnittmengen startet. Personalfragen werden erst am Ende geklärt? Nicht unbedingt. Bei den Grünen sickerte schon durch, dass Robert Habeck sich mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock einig sein soll, dass er Vizekanzler werden würde. Das facht Spekulationen um die Vergabe von Posten in SPD und FDP an. Ein Überblick, welche Namen in Berlin derzeit für ein mögliches Ampel-Kabinett die Runde machen.

Kanzler Olaf Scholz (63). Daran gibt es keinen Zweifel, falls eine Ampel klappt.

Chef des Kanzleramtes Für die Koordinierung der Regierungsarbeit käme nur einer infrage – Scholz‘ engster Vertrauter seit fast 20 Jahren Wolfgang Schmidt (50). Als Staatssekretär im Finanzministerium wirft er sich immer wieder wie in Bodyguard vor Scholz, etwa in der Hamburger Cum-ex-Steueraffäre, die weiter schwelt. Als Staatsminister könnte dort der Thüringer Carsten Schneider (SPD, 45) landen.

Auswärtiges Amt Sollten die Grünen das prestigeträchtige Außenministerium bekommen, gilt Annalena Baerbock (40) als erste Anwärterin. Andere Grünen halten von dem Posten nicht viel, da der Kanzler selbst Weltpolitik mache. Fiele das Amt in der großen Genscher-Tradition an die FDP, könnte Alexander Graf Lambsdorff (54) übernehmen.

Finanzen Zwei streiten um den zweitwichtigsten Job nach dem Kanzler mit Vetorecht. FDP-Chef Christian Lindner (42) und Grünen-Chef Robert Habeck (52). Lindner brachte die Liberalen 2017 zurück in den Bundestag und beschwerte ihnen 2021 erneut ein zweistelliges Ergebnis. Er will den Job unbedingt, auch als Korrektiv gegen rot-grüne Schuldenwünsche.

Arbeit Die SPD spricht öffentlich nicht von roten Linien, das Arbeitsministerium gilt aber als so gut wie unverhandelbar. Hubertus Heil (48) will und soll Minister bleiben. Er boxte gegen heftigen Widerstand der Union die Grundrente durch, mit der die SPD bei Frauen und im Osten stark gepunktet hat.

Innen In einer Ampel könnte es hier ein Wiedersehen mit Christine Lambrecht (56) geben. Die Noch-Justizministerin kandidierte nicht mehr für den Bundestag, hält sich aber für etwas Neues bereit. Aber auch die Grünen könnten ein Auge auf das Verfassungsressort werfen und es mit Habeck besetzen wollen, wenn er nicht Finanzen bekommt. Haken: Habeck ist Philosoph und kein Jurist. Das hinderte Horst Seehofer aber auch nicht.

Justiz Wolfgang Kubicki (69) ist bekannter Strafverteidiger und Talkshow-König mit Hang zur Provokation. Als Justizminister würde der FDP-Vize-Chef seine lange politische Karriere krönen. Alternativ könnte FDP-Jungstar Konstantin Kuhle ein Kandidat sein. Bleibt das Ressort bei der SPD, wäre eine absolute Überraschungskandidatin Sonja Eichwede. Die 33-Jährige ist neu im Bundestag, Richterin und organisierte 2017 in Brandenburg den Wahlkampf des heutigen Bundespräsidenten Steinmeier.

Klima, Umwelt und Energie Sollten die Grünen ein Superministerium für Klima, Umwelt, Agrar und Energie durchsetzen, hätten sie einen machtvollen Hebel für den angestrebten Umbau der Industriegesellschaft. Sowohl Habeck als auch Baerbock hätten hier viel Gestaltungskraft für einen früheren Kohleausstieg, Stromtrassenbau, nachhaltiges Wirtschaften und Schutz vor Klimakatastrophen.

Digitales, Wirtschaf und Bauen

FDP-Generalsekretär Volker Wissing (51) ist in der FDP neben Lindner stärkste Figur. Beide führten das erste Sondierungsgespräch mit den Grünen. Der Jurist war Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister in der Ampel-Regierung von Rheinland-Pfalz. Als Minister könnte Wissing die in Deutschland verschleppte Digitalisierung und den Wohnungsbau ankurbeln.

Verteidigung SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (43) darf nach dem erfolgreichen Wahlkampf Ansprüche stellen. In seiner Heimatstadt Munster liegt der größte Heeresstandort der Bundeswehr, Klingbeils Vater war Berufssoldat. Er kennt die Befindlichkeiten der Truppe, obwohl er selbst nicht gedient hat. Schnappt sich die FDP den Posten, steht die Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (63) ganz oben. Die frühere Düsseldorfer Bürgermeisterin wäre durchsetzungsstark genug.

Gesundheit Geht das Ressort an die SPD, dürfte kaum ein Weg an Karl Lauterbach (58) vorbeiführen. Zwar polarisierte der Leverkusener Corona-Professor wie kein anderer in der Pandemie, seitdem steht er unter Polizeischutz. Als Fachmann wird er aber parteiübergreifend respektiert, auch Merkel hört ihm zu.

Bildung Bettina Stark-Watzinger (53) ist seit Anfang 2020 FDP-Fraktionsgeschäftsführerin im Bundestag. Die Volkswirtin arbeitete jahrelang in Großbritannien und könnte für digitalen Aufbruch und mehr Chancengerechtigkeit stehen. Das Bildungsressort könnte aber auch an die SPD fallen. Hebt Parteichefin Saskia Esken (60) dann die Hand? Scholz hat sie als ministrabel geadelt. Bei Corona lud die Digitalexpertin gemeinsam mit Angela Merkel zu Bildungsgipfeln ein. Esken hält sich alles offen, beim Parteitag im Dezember möchte sie gerne wiedergewählt werden. Bei der Bildung geht es um einen enormen Etat von mehr als 20 Milliarden Euro.