Nach dem TV-Dreikampf : Bester Spruch, größter Flop: So lief das Triell der Kanzlerkandidaten

Das erste Triell haben Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Foto: Sreensshots RTL, Montage: Krebs

Analyse Berlin Bei der Anfahrt zum Triell lag Annalena Baerbock vorne. Die grüne Kanzlerkandidaten kam im riesigen Tourbus zum TV-Studio, Armin Laschet und Olaf Scholz in ihren Dienstwagen. Wer landete in 140 Minuten die besten Wirkungstreffer, wer platzierte den besten Spruch, wen fanden Millionen Zuschauer am stärksten?

Wer hat gewonnen? Eine gute halbe Stunden nach dem Triell veröffentlichten RTL/ntv eine Forsa-Blitzumfrage unter 2500 Zuschauern des Schlagabtausches. Für 36 Prozent war Scholz der Gewinner. Dabei wirkte er zumindest in der ersten Hälfte des Triells etwas schläfrig und defensiv. 30 Prozent sahen Baerbock vorne, die bei sozialer Gerechtigkeit und Familienthemen stark war. 25 Prozent stimmten für Laschet, der sehr kämpferisch begonnen hatte, dann aber etwas abfiel. Auch bei den abgefragten Sympathiewerten holte Scholz laut Forsa mit 38 Prozent den ersten Platz, knapp vor der Grünen-Chefin (37). Abgeschlagen landete Laschet hier mit 22 Prozent auf dem dritten Platz. Scholz hat damit seine Favoritenrolle im erst von drei Triellen zumindest in dieser Umfrage erfüllt. Baerbock ist nach ihrem Fehlstart wieder im Rennen. Für Laschet und die Union bleibt die Lage bedrohlich.

Überraschend war…dass Laschet bei der Inneren Sicherheit nicht wirklich punkte konnte. Scholz belehrte ihn, dass es zur vom CDU-Chef geforderten Vorratsdatenspeicherung längst ein Gesetz gibt. Das liegt beim Europäischen Gerichtshof zur Prüfung. „Sie haben sich verheddert, dass können Sie ruhig zugeben“, meinte Scholz. Baerbock war hier stärker, forderte mehr Polizisten und bessere Ausstattung.

Das größte Rätsel des Abends…war der Punkt, ob Laschet etwas im Mund hatte. Jedenfalls sah es bei der Übertragung zeitweise so aus, als ob der Unionskanzlerkandidat auf einem kleinen Bonbon lutschte.

Der beste Spruch kam von…Laschet. „Das ist doch nicht ihr Ernst. Sie spielen Angela Merkel, aber reden wie Saskia Esken“, hielt der CDU-Chef Olaf Scholz vor. Damit spielte er darauf an, dass Scholz im Verdacht steht, als Kanzler an der kurzen Leine der linken Parteiführung stehen zu würden.

Wer spielte Foul? Keiner. Gleich mit der ersten Frage wollten die Moderatoren die Kandidaten ermutigen, schlecht übereinander zu reden und zu sagen, warum die anderen Kanzler nicht können. 'Negative campaigning' heißt das, ist in US-Wahlkämpfen gang und gäbe. Scholz, Laschet und Baerbock ließen sich nicht darauf ein. Das war ein starker Fair-Play-Pakt – wichtig in Zeiten, in denen in den sozialen Medien Hass und Hetze stärker werden.

Am stärksten war die Debatte…bei Afghanistan und bei Rot-Rot-Grün. Den Afghanistan-Einsatz beschrieb Laschet schonungslos als Desaster für den Westen und die Bundesregierung. Dann lederte er gegen Scholz los, warf ihm vor, dass die SPD die Bewaffnung von Drohnen verhindert habe. Eine absolute Achillesferse der SPD, weil es intern Streit darum gibt – das weiß Laschet, brachte das Thema zweimal auf. Bei einer Koalition mit den Linken trumpfte Laschet noch einmal auf. Er forderte Scholz auf, Rot-Rot-Grün klipp und klar auszuschließen. „Ich mache es nicht. Punkt. Drei Worte!“ Dass es vier Worte sind, Schwamm drüber. Scholz gab dieses Bekenntnis nicht ab. Auf diesem Punkt wird die Union sicher die nächste Zeit herumreiten. Baerbock war besonders stark, als sie Laschet bei der Kindergrundsicherung vorhielt, Kinder sollten sich nach seinem Plan allein aus der Armut befreien.

Am schrägsten war das Triell... beim Gendern. Baerbock schien Angst zu haben, in eine Falle zu tappen. „Ich sag auch Winnetou“, erklärte sie, was ziemlich anbiedernd wirkte. In Teilen der Medien wird den Grünen unterstellt, sie seien als Sprachpolizei unterwegs. Laschet befeuerte diesen Eindruck. Manche Leute wüssten nicht mehr, was sie noch sagen dürften. Zur Debatte um Gendersprache fügte er noch an: „Wir müssen die Tassen im Schrank lassen!“ Das wurde in sozialen Medien sofort aufgespießt. Scholz meinte, jeder und jede solle selbst über seine Sprache entscheiden.

Wie gut waren die Schlussworte? Annalena Baerbock stellte sich vor ihr Pult, warb nach den GroKo-Jahren für einen Aufbruch. „Unser Land kann mehr.“ So richtig überzeugend wirkte ihr Schlusswort nicht. Persönliche Stärken nannte sie keine. Scholz klammerte sich ans Pult, forderte mehr Respekt, bessere Löhne und stabile Renten ein. Er wolle als nächster Kanzler „Ihnen dienen“, sprach er die Zuschauer direkt an. Das Schlusswort mit dem größten Widerhall am Abend lieferte Laschet. Ihn habe berührt, dass Baerbock einmal seine Standfestigkeit gelobt habe. „Das war ehrlich und nicht vergiftet“, so Laschet. Der Wind der Veränderung blase allen ins Gesicht, das Angebot der CDU sei schon immer Stabilität gewesen, von Adenauer, über Kohl bis Merkel. Das hörte sich dann doch eher nach einem Weiter so an.

Welches Thema fehlte? Kein Wort wurde über Digitalisierung gesprochen. Dabei hat das Land seine Defizite gerade erst in der Pandemie eindrücklich erlebt.

Wie waren die Moderatoren? Durchaus bissig. RTL-Mann Peter Kloeppel hakte öfter nach, ließ sich nicht mit Plattitüden abspeisen. Kloeppel hat seit 2002 jedes Duell mit-moderiert. Pinar Atalay wechselte kürzlich von der ARD zum Kölner Privatsender. Gut war, dass beide auch Themen aufriefen, die nah am Leben vieler Menschen sind, wie Unsicherheit von Frauen auf Bahnhöfen und an Haltestellen.