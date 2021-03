Prävention für Katastrophen : So soll das Amt für Bevölkerungsschutz neu aufgestellt werden

Berlin Die Bonner Bundesbehörde hat bisher zu wenig Befugnisse, um in Katastrophenfällen wirksam eingreifen zu können. Mit einer grundlegenden Neuausrichtung soll das Amt gestärkt werden. Innenminister Horst Seehofer und BBK-Präsident Armin Schuster stellten ihre Pläne nun vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Wolf

Um für künftige Katastrophenfälle besser gewappnet zu sein, soll das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) neu aufgestellt werden. Am Mittwoch stellten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und BBK-Präsident Armin Schuster (CDU) die entsprechenden Pläne für die in Bonn ansässige Behörde vor, die Seehofers Ministerium unterstellt ist. Der Druck, den Bevölkerungsschutz zu stärken, ist auch durch die Probleme bei der bundesweiten Koordinierung und Logistik im Corona-Krisenmanagement gestiegen. „Aber nicht nur die Pandemie, sondern auch Dürren, Waldbrände, Hochwasser und Stürme gefährden uns alle ebenso wie mögliche Ausfälle unserer Kritischen Infrastrukturen, z.B. durch Cyberangriffe, sonstige hybride Aktivitäten, Terrorismus oder Industrieausfälle“, heißt es in dem Konzept zur Neuausrichtung.

Demnach umfasse der Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen alle Verwaltungsebenen. Im Zusammenwirken mit Feuerwehren, THW und Hilfsorganisationen existiere in Deutschland „ein einzigartiges und vielfach krisenbewährtes System“. „Innerhalb dieses Systems ist das BBK die zentrale Behörde des Bundes im Bevölkerungsschutz und nimmt hierdurch eine herausgehobene Stellung ein.“

Schuster hatte in Seehofers Auftrag bereits bis Ende Februar einen Entwurf mit insgesamt 16 Vorschlägen zur Neuausrichtung erarbeitet, der unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Einen Großteil davon übernahm Seehofer in das nun präsentierte finale Papier. Konkret bestehen die Pläne aus acht gebündelten Punkten. Dazu gehören die Stärkung des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes, der Aufbau eines sogenannten „Gemeinsamen Kompetenzzentrums Bevölkerungsschutz“ unter Beteiligung von Hilfsorganisationen sowie der Länder, eine verbesserte Evaluation von und Warnung vor Katastrophenfällen, der Aufbau einer Trinkwassernotversorgung sowie die Stärkung des Ehrenamts und die Gewinnung von Spontanhelfern.

Nicht übernommen in das finale Konzept wurde der Vorschlag eines „Social Media Response Lab“, mit dem im Krisenfall gezielter auf Des- und Falschinformationen in den sozialen Medien reagiert werden sollte. Keine Abbildung findet auch der Vorschlag, die Geschäftsstellenfunktion des BBK für Krisenstäbe der Bundesregierung zukünftig weiter auszubauen.

Seehofer betonte, dass für die geplante personelle wie strukturelle Neuaufstellung keine Änderung des Grundgesetzes notwendig sei. „Wir können das umsetzen innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens. Das war mir deshalb wichtig, damit wir das zügig umsetzen können“, sagte der Minister. Man wolle noch in dieser Legislaturperiode „sichtbare Fortschritte“ erreichen, heißt es dazu in dem Konzept. Die Neuausrichtung soll demnach in der ersten Hälfte der nächsten Legislatur abgeschlossen werden. Schuster zeigte sich nicht grundsätzlich abgeneigt gegenüber einer perspektivischen Verfassungsänderung.

Innenpolitiker verschiedener Parteien befürworten diese. „Jetzt ist die Zeit, die Bund-Länder-Aufgabenverteilung im nationalen Krisenfall nochmal auf ihre Praxistauglichkeit hin zu überprüfen“, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Mathias Middelberg, unserer Redaktion. „Vielleicht müssen wir die Möglichkeit zur Notstandsgesetzgebung auf weitere Fälle ziviler Krisen ausweiten.“ Diese Frage werde im April im Innenausschuss mit Experten diskutiert, so Middelberg. Zuvor hatte sich bereits Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, für die Verfassungsänderung ausgesprochen. „Die Änderung des Grundgesetzes wäre auf jeden Fall der Königsweg, um das BBK mit den Kompetenzen auszustatten, die es zur Bewältigung von länderübergreifenden oder besonderen Katastrophen benötigt und wird daher von uns gefordert“, sagte Mihalic unserer Redaktion bereits am Dienstag. Dabei dürfe die Bundeszuständigkeit nicht vom Verteidigungsfall abhängen. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann sagte: „Die Unterscheidung von Zivil- und Katastrophenschutz in Friedenszeiten ist überholt. Wir müssen uns daher vom verfassungsrechtlich vorgegebenen Kooperationsverbot im Katastrophenschutz verabschieden und zu einem Kooperationsgebot kommen.“

Hintergrund der Debatte ist die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern im Katastrophenfall: Verfassungsgemäß ist der Bund nur im Kriegsfall und bei militärischen Konflikten für den Schutz der Bevölkerung federführend zuständig. Für das Katastrophenmanagement in allen anderen Lagen tragen die Länder die Verantwortung. Als Behörde des Bundes kommt das BBK daher nur im Spannungs- und Verteidigungsfall zum Zug.

BBK-Präsident Schuster betonte bei der Konzeptvorstellung, dass für den Katastrophenschutz ein Zusammenwirken von Bund, Ländern, Kommunen und Hilfsorganisationen notwendig sei. „Wir müssen näher zusammenrücken“, so Schuster. Das BBK wolle vernetzen, koordinieren und beraten. „Wenn wir in den Augen unserer Partner als unentbehrlich gelten, dann sind wir am Ziel.“ Diese Aussage ist insofern relevant, als das BBK im Katastrophenfall nur auf ausdrückliche Bitte der Bundesländer tätig werden kann. Auch auf Ebene der Bundesministerien müsse die Erkenntnisse noch stärker durchdringen, dass das BBK ein „wertvoller exekutiver Arbeitsmuskel“ sein könne.