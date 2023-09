Bayern Söder: Entlassung Aiwangers wäre nicht verhältnismäßig

Söder hat seine Entscheidung gegen eine Entlassung von Aiwanger mit fünf Punkten begründet. Nach Bewertung „aller vorliegenden Fakten“ stelle es sich für ihn am Ende so dar, sagte der CSU-Chef in München: „Erstens er hat in seiner Jugend wohl schwere Fehler gemacht, das auch zugestanden. Er hat sich dafür zweitens entschuldigt, davon distanziert und auch Reue gezeigt.“