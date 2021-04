Kanzlerkandidatur der Union : Söder: Entscheidung zur K-Frage obliegt alleine der CDU

München Er stehe weiter bereit, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen, erklärt der CSU-Chef. Aber: „Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung.“ Noch am Montagabend will der CDU-Bundesvorstand beraten.

Damit obliegt nun wieder dem Führungsgremium der CDU das letzte Wort, dessen Votum hatte Söder noch zu Beginn des Streits nicht akzeptiert, weil es nicht die breite der CDU widerspiegele. Anders als vor einer Woche sei nun das Stimmungs- und Meinungsbild zur K-Frage in der Union bekannt, so der bayerische Ministerpräsident.

Bereits an diesem Montagabend (18 Uhr) will der CDU-Bundesvorstand in einer digitalen Sondersitzung über den Stand und das weitere Vorgehen beraten. Das teilte Parteichef Armin Laschet in Berlin mit. Er werde dort einen Vorschlag machen, wie die ungeklärte Frage sehr schnell aufgelöst werden könne.