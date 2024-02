Politischer Aschermittwoch Söder erteilt klare Absage an Schwarz-Grün im Bund

Migranten sollen in Bayern nach den Worten von CSU-Chef Markus Söder künftig nur noch 50 Euro Bargeld pro Monat erhalten. „Woanders wird diskutiert: 250 Euro, wir machen 50 Euro. Das reicht“, sagte der bayerische Ministerpräsident beim politischen Aschermittwoch in Passau. Für die Flüchtlinge gebe es Essen und eine Wohnung. „Bargeld braucht es am Ende nicht.“