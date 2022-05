CSU : Söder: Fall Mayer ist „Tragödie“

München Der plötzliche Rücktritt seines Generalsekretärs stellt CSU-Chef Söder vor Probleme. Stephan Mayer selbst räumt nach Drohungs-Vorwürfen ein „sehr emotionales Streitgespräch“ mit einem Journalisten ein.

Gleichzeitig kritisierte er die offenkundige Wortwahl Mayers in einem Gespräch mit einem Journalisten als inakzeptabel: „Die dabei wohl gefallenen Worte sind in keinster Weise zu akzeptieren, sind völlig unangemessen und auch ein indiskutabler Stil“, sagte Söder in München. Über eine Nachfolgelösung wollte er am Mittwoch noch nicht entscheiden - aber „zeitnah“.