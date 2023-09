Flugblatt-Affäre Söder lässt seinen Vize Aiwanger im Amt

Söder beteuerte zugleich, an der Koalition mit den Freien Wählern festhalten zu wollen. „Es wird definitiv in Bayern kein Schwarz-Grün geben.“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hielt Söder vor, aus „schlichtem Machtkalkül“ heraus zu handeln. In Bayern sind in fünf Wochen Landtagswahlen.