Bayern Söder schwört CSU auf Wahl-Schlussspurt ein

Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern hat CSU-Parteichef Markus Söder seine Parteibasis auf den Endspurt des Wahlkampfes eingeschworen. Beim Parteitag der CSU in München betonte Söder die Erfolge der bisherigen Politik der von der CSU geführten Staatsregierung in Bayern. „Überall gehört Bayern zur Spitze in Deutschland“, sagte der Ministerpräsident.