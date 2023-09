Entscheidung gefallen Söder, Aiwanger und das geringere Übel

Sowohl Söder als auch Aiwanger legen die Bewertung all dessen nun in die Hand der Wähler. Das ist folgerichtig. Zieht man die politischen Mechanismen hinzu, die in solchen Krisen wirken, dürfte Söder eher punkten als Aiwanger. Erstmals hat der politische Raufbold mit dem Hang zum schnellen Meinungswechsel gezeigt, dass er auch Krise kann – sein Auftritt in der Causa Aiwanger am Sonntag wirkte überlegt, seine Begründungen weitgehend nachvollziehbar. Es war richtig abzuwägen, was gegen und für eine Entlassung Aiwangers spricht. Am Ende hat sich Söder dagegen entschieden.