Kernkraft Söder-Vorstoß zu Bayern-AKW - deutliche Absagen

Grünen-Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann kritisierte die Forderung als reine Parteitaktik. „Söders Aussagen sind ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver“, sagte sie am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. In Bayern wird im Oktober gewählt. „Das Atomgesetz verlangt seit 2017 den unverzüglichen Abbau der AKW. Wenn Söder jetzt den Rückbau eines Atomkraftwerks verhindern oder verzögern will, muss geprüft werden, ob das nicht Haftungsansprüche gegenüber dem bayerischen Umweltministerium auslöst“, erklärte sie.