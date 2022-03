Krieg in der Ukraine : Solidarität: Glockengeläut und große Demonstrationen

Berlin/Hamburg Nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine zeigen Menschen in Deutschland auf verschiedenste Weise Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung.

Zehntausende Demonstranten sowie Kathedralen und Kirchen haben ein Zeichen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine gesetzt. Deutschlandweit läuteten am Donnerstagmittag die Glocken vieler Gotteshäuser sieben Minuten lang aus Solidarität mit den Ukrainern.

Der Kölner Dom, die Kathedrale in Münster oder auch der Dom in Essen beteiligten sich, wie es in den jeweiligen Bistümern auf Anfrage hieß. Auch in Berlin und anderen Bundesländern waren Glocken länger als gewöhnlich zu hören. Die Europäische Vereinigung der Dombaumeister hatte dazu aufgerufen, ab 12.00 Uhr „jede Minute für einen Tag dieses unsinnigen Krieges“ die Glocken erklingen zu lassen. Zehntausende überwiegend junge Menschen folgten zudem einem bundes- und weltweiten Protestaufruf der Klimaschutzinitiative Fridays for Future.