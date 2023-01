Bundesfinanzhof urteilt am Montag über den Solidaritätszuschlag : „Ich erwarte einen Etappensieg im Kampf gegen den Soli“

Bundesfinanzhof urteilt am Montag über den Solidaritätszuschlag

Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, vor dem Verhandlungssaal de Bundesfinanzhofs in München. Foto: dpa/Peter Kneffel

Interview Berlin Der Chef des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, geht davon aus, dass der Bundesfinanzhof den Soli in seinem mit Spannung erwarteten Urteil als verfassungswidrig einstuft. Damit würden die Chancen auf vollständige Abschaffung der Sondersteuer auch für Besserverdienende deutlich steigen.

Herr Holznagel, am Montag urteilt der Bundesfinanzhof darüber, ob der Solidaritätszuschlag für die oberen zehn Prozent der Steuerzahler mit der Verfassung vereinbar ist. Warum klagt auch der Bund der Steuerzahler gegen den Soli?

Holznagel Unser Kampf gegen den Soli bezieht sich in erster Linie nicht gegen die Belastung als solche, aber sie spielt gleichwohl eine Rolle. Vielmehr geht es uns vor allem um Vertrauensschutz: Die Menschen haben sich darauf verlassen, dass der Soli mit dem Auslaufen der besonderen finanziellen Hilfen für die fünf neuen Bundesländer ebenso wegfällt. Der Solidarpakt II bzw. der „Aufbau Ost“ ist seit Ende 2019 Geschichte, aber der Solidaritätszuschlag wird weiterhin erhoben. Versprechen gebrochen! Zudem finde ich, dass die Politik die Kraft finden muss, steuerpolitisch mit offenem Blatt zu spielen. Mit dem Soli tut sie das nicht.

Holznagel Der Soli in seiner jetzigen Form wird von weniger als fünf Prozent der Einkommensteuerzahler bezahlt. Für die Politik ist er deshalb eine Reichensteuer durch die Hintertür. Aber Vorsicht: Nicht nur die wirklich Reichen, sondern auch viele kleine und mittlere Unternehmen, Facharbeiter und Fachangestellte zahlen den Soli. Auch Rentner zahlen die Sondersteuer in Höhe von 5,5 Prozent im Zuge der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge. Abgesehen davon finde ich es absurd, dass der Staat in der Energiepreiskrise einerseits Unternehmen und Bürger mit vielen Milliarden unterstützt, sie auf der anderen Seite mit dem Soli aber weiterhin belastet.