Sondierungen von SPD, Grünen und FDP : Kommt jetzt die Legalisierung von Cannabis?

Ein Mann raucht einen Joint mit Marihuana. (Archiv) Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Seit Jahren wird in Deutschland über den legalen Bezug von Cannabis gestritten. SPD, Grüne und FDP, die derzeit eine mögliche Koalition ausloten, stehen dem offen gegenüber. Selten zuvor standen also die Chancen für eine Legalisierung so gut. Die Gegner sind bereits alarmiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes, Birgit Marschall und Gregor Mayntz

Für die einen wäre eine Legalisierung von Cannabis Teufelszeug, für die anderen ein längst überfälliger Schritt: Mitten in den Sondierungsgesprächen von SPD, Grünen und FDP für eine mögliche Ampel-Koalition nimmt die Debatte wieder an Fahrt auf. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädierte beispielsweise nun dafür, dass die Legalisierung kommt – obwohl er lange Zeit ein Gegner dessen war.

„Jahrelang habe ich eine Cannabis-Legalisierung abgelehnt. Mittlerweile komme ich als Arzt aber zu einem anderen Schluss: Immer häufiger wird dem illegal verkauften Straßencannabis neuartiges Heroin beigemischt, das sich rauchen lässt. Damit werden Cannabis-Konsumenten schnell in eine Heroin-Abhängigkeit getrieben“, sagte Lauterbach. Dieses Phänomen sei neu und verändere die Lage. Mit einer Legalisierung von Cannabis ließe sich dem Handel mit verunreinigtem Haschisch ein Riegel vorschieben, so der SPD-Politiker. „Ich bin deswegen dafür, dass wir in einem möglichen Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP einen Passus zur legalen und kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene formulieren“, sagte Lauterbach.

Tatsächlich stehen die Chancen dafür so gut wie selten zuvor. In ihren Wahlprogrammen sind FDP und Grüne für eine Legalisierung von Cannabis und einen „Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften“. Eine „Entkriminalisierung“ könnte beiden Parteien zufolge auch weniger Ressourcen bei Polizei und Justiz binden und den Schwarzmarkt austrocknen. Die SPD hingegen befürwortet eine „regulierte Abgabe“ an Erwachsene zunächst in Modellprojekten, die mit Präventions- und Beratungsangeboten begleitet werden.

Die drogenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Kirsten Gappert-Gonther, sagte dazu: „Die Prohibition von Cannabis schadet mehr als sie nützt. Gerade weil Cannabis ein gesundheitliches Risiko darstellen kann und auf dem Schwarzmarkt an jeder Straßenecke auch für Jugendliche erhältlich ist, müssen Gesundheits- und Jugendschutz endlich in den Mittelpunkt gestellt werden. Kinder und Jugendliche sollen keinen Zugang zu Cannabis haben", so die Grünen-Politikerin.

Dem Chef der FDP-Nachwuchsorganisation Junge Liberale, Jens Teutrine, ginge eine Cannabis-Legalisierung nocht nicht weit genug. „Die Prohibition, Kriminalisierung und Stigmatisierung von Cannabis ist gescheitert. Die Pandemie hat gezeigt, dass der Staat sich um wichtigere Dinge als die Strafverfolgung von harmlosen Kiffern kümmern sollte“, sagte er auf Anfrage. „In lizensierten Fachgeschäften sollen Volljährige Cannabis frei erwerben können. Nur eine vollständige Legalisierung von Cannabis und keine Modellprojekte stellen notwendige Qualitätsstandards, Jugendschutz durch eine kontrollierte Freigabe und Steuereinnahmen sicher“, so der Vorsitzende der Jungen Liberalen. Er fügte hinzu: „Statt den kleinsten gemeinsamen Nenner braucht es nun große Reformen, die weit über die Legalisierung von Cannabis hinausgehen.“