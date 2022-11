Kleiner Parteitag der SPD : Sozialdemokraten sehen Deutschland in einer „Führungsrolle“

Bundeskanzler Olaf Scholz beim Debattenkonvent der SPD. Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Auf einem Debattenkonvent stellt sich die SPD auf gesellschaftliche Umbrüche in Krisenzeiten ein. Kritik am eigenen Kanzler gibt es nicht, die Partei folgt auch dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil in seinem Kurs. Warum es in der SPD gerade ruhig ist.

Kanzler Olaf Scholz, lässig in Polo-Shirt und Sakko, steht am Wochenende auf einer Neuköllner Bühne und bedankt sich artig für jede Frage, die ihm auf einem Debattenkonvent von der eigenen Basis gestellt werden. Ob zum Klimaschutz, zu China, dem Verhältnis zu Frankreich - Diskussionsanstöße mit dem sozialdemokratischen Kanzler gibt es viele.

Das Verhältnis zwischen Scholz und seiner Partei ist interessant. Als Vorsitzender wollte die Basis ihn nicht, jetzt müssen sie dem Krisenkanzler in die weiten Verzweigungen der Weltpolitik folgen. Und so nutzt Scholz die Bühne auch, um weltpolitische Botschaften zu senden. „Es ist nicht erlaubt, es ist unvertretbar, in diesem Konflikt Nuklearwaffen einzusetzen“, sagt Scholz am Samstag an die Adresse von Russlands Präsident Wladimir Putin. „Wir fordern Russland auf, dass es klar erklärt, dass es das nicht tun wird. Das wäre eine Grenze, die nicht überschritten werden darf.“

Am Freitag bereits hatte Scholz bei seinem Peking-Besuch gemeinsam mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor einer nuklearen Eskalation gewarnt. Scholz nannte nukleare Drohgebärden Russlands „unverantwortlich und brandgefährlich“. Xi sagte: „Der Einsatz von nuklearen Waffen oder die Drohung damit muss abgelehnt werden.“ Scholz wertet dies in Neukölln als größten Erfolg seines Aufenthalts in Peking, für den er vorher auch aus der Ampel-Koalition heftig kritisiert worden war. „Alleine dafür hat sich die ganze Reise gelohnt.“

Am Ende des Parteikonvents, des kleinen Parteitags, verabschiedet die Partei dann einen Leitantrag, in dem die Außenpolitik ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Die SPD macht sich darin für eine „starke Führungsrolle“ Deutschlands in der Welt, mehr Verteilungsgerechtigkeit und eine Beschleunigung der Digitalisierung und der Energiewende stark. Militärische Fähigkeiten werden in dem Antrag als ein Mittel der Friedenspolitik anerkannt. „Russlands Angriff auf die Ukraine hat uns mit Deutlichkeit vor Augen geführt, dass zu den Grundlagen einer kraftvollen Friedenspolitik auch militärische Fähigkeiten sowie strategische Allianzen gehören“. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte zuvor erneut dafür geworben, dass Deutschland den Anspruch einer „Führungsmacht“ verfolgen sollte. Das habe „null, wirklich gar nichts mit irgendwelchen Großmachtfantasien zu tun“, betonte Klingbeil. Es gehe darum, die Erwartungen zu erfüllen, die andere Länder stellten. Deutschland müsse ein verlässlicher Partner für diejenigen Länder sein, die Vertrauen in Deutschland setzten.„Ich lasse es nicht reduzieren auf die Frage militärischer Führung“, betonte Klingbeil. Es gehe auch um politische Führung. Als Beispiel nannte er etwa die Reise von Scholz zusammen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs nach Kiew, die den Weg für eine EU-Kandidatur der Ukraine ebnete.

Die Partei spricht sich in ihrem Antrag auch für eine gerechtere Besteuerung von Einkommen, Vermögen, Erbschaften sowie Gewinnen und Kapitalerträgen aus. „Die Verteilungsfrage stellt sich in dieser Zeit so dringlich wie lange nicht mehr“, heißt es darin. Instrumente wie eine einmalige Vermögensabgabe, einen sogenannten Transformationssoli oder vergleichbare Instrumente halte man für geeignet, um notwendige politische Maßnahmen finanzieren zu können. In einer zusätzlichen Resolution verurteilt die Partei das Vorgehen der iranischen Regierung gegen die Protestbewegung in der Islamischen Republik aufs Schärfste und fordert weitere Sanktionen.