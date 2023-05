Wenig beachtet aber wichtig Was ist die Sozialwahl 2023 und was bewirkt meine Stimme?

Die Wahlberechtigten erhalten die Wahlunterlagen automatisch per Post – und zwar getrennt von der DRV und der Ersatzkasse. Es befindet sich in dem Brief jeweils ein Stimmzettel, den Sie nach dem Ausfüllen in den roten Rückumschlag stecken und bei der Post einwerfen sollen. Der mitgeschickte Rückumschlag muss nicht frankiert werden. Der Versand ist für Sie kostenlos. Damit Ihre Stimme gezählt wird, muss der Brief bis spätestens zum 31. Mai beim Empfänger ankommen.