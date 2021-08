Corona-Pandemie : Spahn appelliert an Patriotismus der Ungeimpften

Spahn appelliert an Patriotismus der Ungeimpften

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn appelliert an die Bevölkerung. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin Die Appelle von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an die noch nicht gegen das Coronavirus geimpften Bürger werden immer eindringlicher.

Die Quote für einen vollständigen Impfschutz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom heutigen Donnerstag (Stand 9.20 Uhr) zuletzt bei 53,6 Prozent der Bevölkerung - nach 53,0 Prozent am Vortag. Dies entspricht rund 44,6 Millionen Bürgern. Die Impfquote war in den vergangenen Wochen langsamer angestiegen als noch zuvor. Im Schnitt werden derzeit mehr als vier Personen pro Sekunde geimpft.