Corona-Pandemie Spahn verteidigt Maskenkäufe im Bundestag

Drohende Milliardenrisiken für den Bund infolge von Maskenkäufen zu Beginn der Corona-Krise haben eine Kontroverse im Bundestag ausgelöst. Die Ampel-Koalition forderte in einer Aktuellen Stunde weitere Aufklärung. „Der Einsatz von Steuergeldern in Milliardenhöhe für windige Verträge muss aufgearbeitet werden“, sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch. Er sprach von „einem der größten Steuerverschwendungsskandale“. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechtfertigte das Vorgehen von 2020: „Wir mussten in der Not entscheiden.“ Er hielt insbesondere den Grünen maßlose Vorwürfe vor.