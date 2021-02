Corona-Krise : Spahn zu Lockerungen: „Größtmögliche Vorsicht“ geboten

Berlin Elf Millionen Dosen Corona-Impfstoff sollen bis Ende nächster Woche hierzulande verteilt sein, sagt der Gesundheitsminister. Die deutsche Impfkampagne sieht er trotz aller Kritik auf einem guten Weg.

In der Diskussion über Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen warnt Gesundheitsminister Jens Spahn vor übereilten Entscheidungen.

„Ich empfehle uns allen größtmögliche Umsicht und Vorsicht“, sagte der CDU-Politiker vor Journalisten in Berlin. Der angestrebte Wert von maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen sei vielerorts nicht erreicht - und für viele Länder derzeit auch nicht erreichbar. Zugleich lobte Spahn erste Impferfolge in den Pflegeheimen. Die Länder hielt er an, ihre Impfkapazitäten zügig aufzustocken. „Noch liegt zu viel Impfstoff im Kühlschrank“, kritisierte er.