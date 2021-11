Baerbock oder Habeck-- wer ist die Nummer eins? : Ende des Honeymoons

Auf dem Weg zu den Koalitionsverhandlungen: die Vorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck Foto: dpa/Michael Kappeler

Bei den Grünen ringen Annalena Baerbock und Robert Habeck gerade darum, wer die wahre Nummer eins ist. Die Partei spürt die Last der Verantwortung und die neue Rivalität ihrer beiden Vorsitzenden

Von Holger Möhle

Wenn es um Flüchtlinge und die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Weißrussland geht, passt zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck kein Blatt Papier. Vergangene Woche – mitten in laufenden Koalitionsverhandlungen – zeigten sich die Grünen-Parteichefs demonstrativ gemeinsam an der Seite der weißrussischen Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja im Bundestag. Potenzielle Migranten wollten Baerbock und Habeck da von einer Einreise in das Reich von Diktator Alexander Lukaschenko abhalten und warnten vor dessen „perfiden Lockangeboten“.

Doch der Eindruck der Geschlossenheit trügt. Seit einiger Zeit ist es mit dem politischen Honeymoon der beiden Spitzen-Grünen vorbei. Die Frage, ob die Grünen bei der Bundestagswahl Ende September nun einen nie dagewesenen Sieg oder eine schmerzhafte Niederlage eingefahren haben, beschäftigt die Partei. Baerbock sprach noch am Wahlabend vom „historisch besten Ergebnis“. Logisch, die Kanzlerkandidatin musste ihr Resultat ins Positive deuten – 14,8 Prozent holten die Grünen bei einer Bundestagswahl noch nie. Und doch blieben sie deutlich hinter den (auch eigenen) Erwartungen zurück.

Seither brodelt es an der Grünen-Spitze. Baerbock und Habeck sind sich schon länger nicht mehr so grün wie es für die Öffentlichkeit ausgesehen hatte, wo die Ökopartei im Gegensatz etwa zur zerstrittenen Union ihre Führungsfrage doch scheinbar geräuschlos geklärt hatte. „Ich werde nicht die Frau an Robert’s Seite sein“, hatte Baerbock im Januar 2018 bei ihrer Wahl an die Parteispitze Gleichberechtigung betont. Heute könnte man den Satz auch anders deuten. Habeck wiederum hatte früh klargemacht, dass er nur sehr schweren Herzens Baerbock die Kanzlerkandidatur – die erste in bald 42 Jahren grüner Parteigeschichte – überlassen hatte. „Nichts wollte ich mehr, als dieser Republik als Kanzler zu dienen“, ließ er sich nur wenige Tage nach der Entscheidung für Baerbock in der „Zeit“ vernehmen. Habeck machte öffentlich, dass seine Kollegin an der Parteispitze kühl die „Frauenkarte“ gezogen habe, die ein „entscheidendes Kriterium“ gewesen sei.

Jetzt kämpfen Baerbock und Habeck in den Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP um Inhalte, um die richtige Einfahrt in ein Jahrzehnt für den Klimaschutz -- und um eigene Karriereaussichten. Von der ehemaligen Kanzlerkandidatin Baerbock heißt es, sie strebe an die Spitze des Außenamtes – als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik. Und Habeck? Mitte Oktober noch hatte Habeck nach dem Ende der Sondierungsphase betont: „Wir sind in einer Hoffnungszeit angekommen.“ Hoffen hilft, wenn die Ampel noch nicht Grün geschaltet werden kann.