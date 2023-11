Haushaltskrise SPD-Chef sieht große Bewährungsprobe für Koalition

Außenministerin Annalena Baerbock erwartet, dass die Koalition den Haushalt für das kommende Jahr noch vor Silvester unter Dach und Fach bringt. In einer „Zeit, wo die Krisen übereinander einbrechen“ müssten alle „deutlich machen: Demokratien sind stark, auch in maximalen Krisenzeiten“, sagte die Grünen-Politikerin am Rande einer Konferenz in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. „Deswegen werden wir alles dafür tun und werden wir es auch schaffen, dass wir nicht nur für dieses Jahr 2023, sondern auch für nächstes Jahr einen Haushalt auf den Weg bringen.“