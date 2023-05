Parteien SPD-Chefin Esken wirft CDU „Kampfansage an die Rentner“ vor

„Das ist eine Kampfansage an die Rentner“, sagte Esken in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Jede Erhöhung des Renteneintrittsalters bedeutet für viele Menschen, die hart körperlich oder anderweitig belastend arbeiten, schlicht eine Rentenkürzung.“ Diese könnten gar nicht länger arbeiten und müssten dann vorzeitig in Rente gehen und Abschläge hinnehmen. Bei ohnehin geringen Einkünften sei das der direkte Weg in die Altersarmut.