Neues Positionspapier : SPD will einen „Systemwechsel“ im Bevölkerungsschutz

Berlin Um auf künftige Katastrophen besser vorbereitet zu sein, wollen die Sozialdemokraten den Bevölkerungsschutz grundlegend umkrempeln. Die jüngsten Pläne von Innenminister Seehofer gehen der SPD nicht weit genug. Und sie kritisiert, dass das Katastrophen-Amt BBK nicht stärker in der Pandemiebekämpfung eingebunden war

Knapp eine Woche nachdem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster (CDU), die Pläne zur Neuaufstellung der Bundesbehörde bekannt gemacht haben, legt die SPD-Bundestagsfraktion nun ihrerseits ein Konzept für den Bevölkerungsschutz von morgen vor. Das 14-seitige Papier, das unserer Redaktion exklusiv vorliegt, trägt den Titel „Zukunft des Bevölkerungsschutzes – Update statt Systemwechsel“. Für Sebastian Hartmann, zuständiger Berichterstatter der SPD-Fraktion und früherer SPD-Landeschef in NRW, ist es unverständlich, warum das BBK nicht umfassender in die Pandemiebekämpfung eingebunden worden sei. „Bundesinnenminister Seehofer hat sich viel zu lange heraus gehalten und das BBK stiefmütterlich behandelt“, kritisiert Hartmann. „Seine aktuellen Vorschläge gehen nicht weit genug.“ Mit ihrem Konzept legt die SPD nun weitergehende Vorschläge vor. An diesem Dienstag will die Fraktion das Konzept als Positionspapier verabschieden.

Einer der zentralen Unterschied zu Seehofers Plänen ist die Forderung nach einer Grundgesetzänderung. Ziel ist es, dass der Bund bei flächendeckenden Katastrophenfällen mehr Kompetenzen erhält und so Länder und Kommunen stärker unterstützen kann – „als kooperativer und, wo nötig, steuernder Partner“, wie Hartmann sagt. Seehofer lehnt die Gesetzesänderung klar ab.

Hintergrund ist die im Grundgesetz verankerte Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern: So ist der Bund nur im Kriegsfall für den Schutz der Bevölkerung federführend zuständig. Für das Katastrophenmanagement in allen anderen Lagen tragen die Länder die Verantwortung.

Zwar hebt die SPD in ihrem Papier die föderale Architektur als Stärke des Bevölkerungsschutzes hervor. Diese würde etwa die Einbindung von Ehrenamtlichen erleichtern und das passgenaue Handeln vor Ort ermöglichen. Dennoch sehen die Sozialdemokraten große Defizite. Die Katastrophenschutzplanung der Länder sei „teilweise veraltet und unvollständig“, heißt es in dem Konzept. Zudem würden in Deutschland unterschiedliche Standards der Vorsorge existieren und die Vielzahl der Akteure könne „zu Entscheidungsträgheit und widersprüchlichem Kommunikationsverhalten“ führen. Für Hartmann ist klar, dass das Potenzial des Systems besser genutzt und das BBK umfassend gestärkt werden müsse. „Der Bund muss stärker eingebunden werden – dafür müssen wir das Grundgesetz ändern“, sagt der SPD-Politiker.