Internes Papier SPD-Fraktion will mehr Befugnisse für Europol

Vor der bevorstehenden Europawahl will die SPD-Fraktion sich mit dem Papier klar positionieren und vor Vorschlägen der in Teilen rechtsextremen AfD warnen. Sebastian Fiedler, Innenpolitiker der SPD-Fraktion und zuständig für europäische Sicherheitspolitik, mahnt: „Es wäre brandgefährlich, der EU den Stecker zu ziehen, wie es die AfD vorschlägt. Damit hätten wir auf einen Schlag riesige Sicherheitslücken - auch in Deutschland.“ Der richtige Weg sei vielmehr eine Stärkung europäischer Sicherheitsinstitutionen und ein Ausbau der Befugnisse. „Europol sollte künftig in Kooperation mit den Mitgliedsstaaten auch operativ tätig werden können, um Kriminelle schneller dingfest zu machen“, so Fiedler. Derzeit würden die Europakriminalisten vor allem durch kriminalistische Analysen unterstützen. „Und die Europäische Staatsanwaltschaft braucht die Erlaubnis, Verstöße gegen EU-Sanktionen und Umweltkriminalität bekämpfen zu können. Bislang fühlen sich Verbrecher zu sicher, die Meere verschmutzen, Wälder roden oder Giftmüll illegal entsorgen“, sagte Fiedler.