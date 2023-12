Bundeswehr SPD-Fraktionschef Mützenich gegen Rückkehr zur Wehrpflicht

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte der „Welt am Sonntag“ gesagt, dass er angesichts des Personalmangels bei der Truppe Modelle einer Dienstpflicht prüfe und dabei das schwedische Wehrpflichtmodell genannt. „Dort werden alle jungen Frauen und Männer gemustert, und nur ein ausgewählter Teil von ihnen leistet am Ende den Grundwehrdienst. Ob so etwas auch bei uns denkbar wäre, ist Teil dieser Überlegungen“, sagte der SPD-Politiker. Er verwies aber darauf, dass es - egal für welches Modell - eine politische Mehrheit brauche.